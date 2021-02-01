Экс-депутат Украины раскрыл, когда Донбасс войдет в состав РФ

Олег Царев считает, что в Донбассе возможна война России и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Донбасс может войти в состав России, если на его территории начнутся активные боевые действия по сценарию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады и спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Чтобы Донбасс вошел в состав России, должно быть нападение на Донбасс со стороны Украины. Это вероятно, если в регионе повторится карабахский сценарий», — рассказал Царев. По его словам, локальных конфликтов недостаточно, чтобы в Донбассе начался референдум за присоединение к РФ.

Полковник РФ в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с URA.RU усомнился в позиции Царева. «В состав России Донбасс вряд ли войдет в ближайшее время. Он может стать только независимым», — уверен Литовкин. Он подтвердил, что в Донбассе возможно повторение карабахского сценария. «Россия может быть вовлечена в этот конфликт», — считает Литовкин. В таком случае власти РФ защитят население Донбасса, но не изменят государственных границ РФ, уверен собеседник агентства.

Ранее Царев рассказал, что Донецкая и Луганская народные республики могут войти в состав РФ в случае обострения конфликта с Украиной. Он считает, что в ближайшее время республики Донбасса присоединятся к России по примеру Крыма.