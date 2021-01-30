Спикер парламента ДНР и ЛНР назвал условие вхождения в состав РФ

Олег Царев заявил, что жители Донбасса давно ждут, когда республики официально войдут в состав России Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Республики Донбасса могут войти в состав России при сильном обострении конфликта с Украиной или при условии, что РФ почувствует в этом необходимость. Об этом сообщил экс-кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады и спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«[Возрождение проекта „Новороссия“] возможно в двух случаях. Если это станет остро необходимо самой России, как в случае с Крымом. С другой стороны, это возможно при резком обострении на фронте под влиянием британцев», — рассказал Царев, отвечая на вопрос «Комсомольской правды» о доктрине «Русский Донбасс», принятой накануне на одноименном форуме в Донецке.

По словам Царева, жители Донецка и Луганска «устали от разговоров» и не видят себя вне Российской Федерации. «В республиках низкие зарплаты. Цены — почти московские. Работы нет — и люди уезжают: кто в Украину, кто в Россию. Говорить можно долго, но надо дело делать. У нас был же план восстановления Донбасса — там нет ничего сложного», — отметил собеседник газеты. Он не исключил, что в ближайшее время в республиках вновь может обостриться конфликт с украинскими войсками. «Скорее всего, [новый президент США Джо] Байден токсичную для него Украину передаст под шефство Британии. И Лондон, который стоял за турками в войне в Карабахе, будет пытаться нечто подобное повторить с Донбассом», — предположил экс-кандидат в президенты Украины.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила с просьбой к властям РФ о присоединении Донбасса к России, чтобы «жить дома». Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в республике готовы в любой момент провести новый референдум, однако для этого требуется готовность России и международного сообщества.