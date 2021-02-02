02 февраля 2021

Адвокат: россияне рискуют лишиться жилья, не зная об этом

© Служба новостей «URA.RU»
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Собственник может лишиться своего жилья даже не подозревая об этом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мошенники могут переоформить недвижимость на себя без ведома владельцев, используя для этого поддельные документы. О подобных случаях в судебной практике рассказал адвокат Олег Сухов.

«Подделав паспорт хозяина квартиры, мошенники могут подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому недвижимость переходит новому собственнику», — приводит слова Сухова агентство «Прайм». Адвокат подчеркнул, что в таком случае сделку могут признать недействительной только при проведении почерковедческой экспертизы, или предоставлении собственником жилья других документов.

Кроме манипуляций с документами, собственник может лишиться своего жилья при предоставлении другому лицу нотариально заверенной доверенности с расширенными полномочиями. Также нередки случаи, когда после приобретения квартиры она в течение длительного времени не оформлялась на нового владельца и также оказывалась в руках мошенников.

Еще одной распространенной схемой мошенников юрист называет подмену документов. По его словам, нередко при оформлении займов под залог недвижимости вместо самого договора займа владельцу предлагают подписать договор купли-продажи.

Сухов рассказал, что только в Москве ежегодно рассматривается несколько десятков дел, связанных с квартирным мошенничеством. Причем, зачастую, обманутым жертвам не удается восстановить права собственности на потерянное жилье.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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