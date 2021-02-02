Адвокат: россияне рискуют лишиться жилья, не зная об этом

Мошенники могут переоформить недвижимость на себя без ведома владельцев, используя для этого поддельные документы. О подобных случаях в судебной практике рассказал адвокат Олег Сухов.
«Подделав паспорт хозяина квартиры, мошенники могут подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому недвижимость переходит новому собственнику», — приводит слова Сухова агентство «Прайм». Адвокат подчеркнул, что в таком случае сделку могут признать недействительной только при проведении почерковедческой экспертизы, или предоставлении собственником жилья других документов.
Кроме манипуляций с документами, собственник может лишиться своего жилья при предоставлении другому лицу нотариально заверенной доверенности с расширенными полномочиями. Также нередки случаи, когда после приобретения квартиры она в течение длительного времени не оформлялась на нового владельца и также оказывалась в руках мошенников.
Еще одной распространенной схемой мошенников юрист называет подмену документов. По его словам, нередко при оформлении займов под залог недвижимости вместо самого договора займа владельцу предлагают подписать договор купли-продажи.
Сухов рассказал, что только в Москве ежегодно рассматривается несколько десятков дел, связанных с квартирным мошенничеством. Причем, зачастую, обманутым жертвам не удается восстановить права собственности на потерянное жилье.
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