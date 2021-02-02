Метель парализовала движение на трассе между ХМАО и Тюменью

Водители сообщают о сложной обстановке на тюменской «трассе смерти» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе Р404 (Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск) замело проезжую часть. Об этом в социальных сетях сообщили автомобилисты. По словам водителей, двигаться по трассе проблематично.

«Трассу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск заваливает снегом, ехать уже невозможно, фуры не могут осилить подъемы! Утром вообще жесть будет! Удачи тем, кто собрался ехать!», — такой пост накануне вечером появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Меж тем сегодня метеорологи также предупреждают о неблагоприятной погоде: 3 февраля на территории Тюменской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и сильного ветра. «В связи с ожидаемыми метеоусловиями увеличивается риск возникновения аварий, повреждений линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных рекламных конструкций», — сообщает пресс-служба Тюменского ЦГМС.

В «Уралуправтодор» URA.RU пояснили, что информация о сложной дорожной обстановке в связи с метелью в управление не поступала. Запрос также направлен в УГИБДД по Тюменской области. Там отметили, что о проблемах с проездом по Р404 им также неизвестно — в районах, относящихся к зоне ответственности регионального ведомства, проблем не зафиксировано.

Однако, по данным УГИБДД, движение затруднено на 61 километре трассы Тюмень — Омск. Причиной стало ДТП, в котором пострадали минимум два человека. Трасса перекрыта одним из автомобилей, движение регулируют инспекторы ГАИ.