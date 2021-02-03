Экс-министр правительств Ельцина и Медведева уходит из политики

Бывший первый зампред Совета Федерации, сенатор от Чувашии Николай Федоров, занимавший пост министра юстиции в правительстве Бориса Ельцина и главы Минсельхоза в Кабмине Дмитрия Медведева, может покинуть Сенат и вообще — уйти из политики. Об этом журналистам сообщили источники в «Единой России» и Совфеде.
«Сенатор от Чувашии Николай Федоров может покинуть Совет Федерации. <…> Вместо него в Совет Федерации может перейти депутат Госдумы от „Единой России“ Алена Аршинова <…> Не исключено, что он в принципе уйдет из власти», — пишут «Ведомости». Издание добавляет, что ему предложили стать ректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Федоров начал политическую карьеру еще в СССР. В 1990—1993 годах занимал пост министра юстиции РСФСР, а затем — РФ, но после событий 1993 года (силовой разгон парламента страны) подал в отставку. В 1994 году возглавил Чувашскую республику, руководил до 2010 года, параллельно входил в Совет Федерации. В 2012 году был назначен министром сельского хозяйства, но в 2015 году его отстранили, в связи с претензиями к состоянию отрасли. До сентября прошлого года являлся первым зампредом Совфеда.
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