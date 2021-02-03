Иван Ургант в шутку перепутал росгвардейцев с французским музыкальным электронным дуэтом Daft Punk Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий и шоумен Иван Ургант пошутил про Росгвардию. Он это сделал в эфире своей передачи «Вечерний Ургант», кадры которой размещены на одноименном youtube-канале.

Шоумен пошутил над новостью о том, что Росгвардия хочет закупить гитары и пианино для военнослужащих. «У многих силовых ведомств есть свои музыкальные коллективы. Давайте вспомним: хор МВД, „Голубые береты“, ЛЮБЭ. В Росгвардии пока нет своей группы. А почему нет? Инструментов не было. Были только ударные. Я имею в виду бубен, барабан», — сказал Ургант.

Также Ургант рассказал, что если Росгвардия будет создавать свою музыкальную группу, то надо будет задуматься над ее имиджем. По его словам, росгвардейцев часто путают с французским музыкальным электронным дуэтом Daft Punk, которые выступают в шлемах. Затем телеведущий предложил вывести на экран изображение артистов дуэта, однако вместо этого были показаны два представителя силового ведомства в защитном обмундировании. «Хотя нет, стойте, это Росгвардия. Ну, вот видите, уже начал путать», — объяснил Ургант.

Ранее Иван Ургант пошутил над телеведущим Николаем Дроздовым, который недавно завел себе аккаунт в TikTok. Шоумен отметил, что с приходом 83-летнего Дроздова средний возраст пользователей социальной сети резко возрастет: с двенадцати до четырнадцати лет, пишет «Дни.ру».