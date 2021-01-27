Телеведущий Николай Дроздов стал тиктокером. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочее совещание комитета Общественной палаты РФ. Москва, дроздов николай
Аккаунт Николая Дроздова набрал 18,4 тысячи подписчиков за сутки после создания Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Телеведущий Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok. На первом опубликованном видео он приветствует пользователей под музыку из передачи «В мире животных».

«Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на моей страничке в TikTok», — говорит 83-летний телеведущий.

Аккаунт Дроздова набрал уже 18,4 тысячи подписчиков. На единственном видео набралась 231 тысяча просмотров и 41 тысяча лайков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...