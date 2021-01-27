Аккаунт Николая Дроздова набрал 18,4 тысячи подписчиков за сутки после создания
Телеведущий Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok. На первом опубликованном видео он приветствует пользователей под музыку из передачи «В мире животных».
«Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на моей страничке в TikTok», — говорит 83-летний телеведущий.
Аккаунт Дроздова набрал уже 18,4 тысячи подписчиков. На единственном видео набралась 231 тысяча просмотров и 41 тысяча лайков.
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