Больницы ЯНАО меняют правила работы в пандемию

Медучреждения Ямала вернутся к штатному режиму работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медучреждения ЯНАО, ограничившие работу в пандемию коронавируса, в ближайшие дни вернутся к обычному режиму. Такой прогноз дали главные врачи больниц на совещании с председателем заксобрания округа Сергеем Ямкиным. Об этом сообщили в пресс-службе ямальского отделения «Единой России».

«Ситуация в учреждениях здравоохранения стабилизируется — начался прием пациентов узкими специалистами, большинство поликлиник со следующей недели перейдут на работу в штатном режиме. Объем резервов медикаментов и расходных материалов сформирован на два месяца», — рассказали об итогах совещания в пресс-службе партии.

В ходе встречи представители здравоохранения доложили Ямкину, что в ЯНАО продолжается вакцинация от коронавируса. Спикер в свою очередь предложил награждать волонтеров, помогающим медикам, а также подумать об обязательной вакцинации активистов, работающих в зоне риска.

В начале января все больницы ЯНАО возобновили диспансеризацию населения, которую ограничивали из-за коронавируса. Ранее источники URA.RU сообщали, что ямальским больницам поручено постепенно возвращаться к плановому приему пациентов.