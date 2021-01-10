Власти ЯНАО изменили правила работы больниц в пандемию

Все больницы ЯНАО возобновили диспансеризацию населения. Об этом агентству URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ЯНАО.
«Диспансеризация возобновлена в полном объёме, это стало возможно благодаря стабилизировавшейся обстановки с распространением коронавирусной инфекции. В больницах соблюдаются все меры безопасности. Помещения обрабатываются, соблюдается социальная дистанция», — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.
Диспансеризация населения в ЯНАО прекратилась еще осенью 2020 года. В декабре частично возобновили плановое оказание услуг и госпитализацию. Ямальцы смогли проходить медицинский осмотр для получения водительских прав. Ранее URA.RU сообщало, что все медицинские учреждения ЯНАО постепенно возвращаются к обычному режиму работы.
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