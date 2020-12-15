В медучреждениях ЯНАО возобновили плановый прием больных

Прием больных профильными специалистами ведется строго по записи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медицинские учреждения ЯНАО постепенно возвращаются к нормальному режиму работы, возобновляя плановые приему и госпитализацию больных. По информации источников URA.RU в медицинских структурах, сейчас плановые приемы возобновили уже все больницы округа.

«Во всех медучреждениях ЯНАО, в том числе в оказывающих профильную помощь, возобновляется плановый прием и госпитализация», — рассказали собеседники. Инсайдеры пояснили, что это решение было связано с тем, что из-за пандемии коронавируса объемы плановой помощи были серьезно сокращены и в здравоохранении произошел «перекос».

В депздраве ЯНАО пояснили: оказание плановой первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медико-санитарной помощи в амбулаторных и стационарных условиях в ЯНАО возобновлено в полном объеме. Ранее в ведомстве указывали, что экстренная и неотложная помощь, а также медпомощь по важным жизненным показателям оказывалась населению в полном объеме несмотря на пандемию.

Однако профосмотры возобновятся только с 2021 года. «Помощь в части диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения начнутся с первых рабочих дней января, — рассказал URA.RU главный врач-профилактолог ЯНАО Сергей Токарев. — Максимальное внимание сейчас направлено на работу с диспансерной группой — теми, кто имеет хронические заболевания».

Эта работа продолжится и в новогодние праздники, отметил собеседник. По словам Токарева, специалисты сами будут выходить на данную группу пациентов и активно с ними взаимодействовать.

Ранее под инфекционные отделения вынужденно закрывались стационары, а также амбулаторные отделения. Не избежал этого даже СПИД-Центр, на базе которого было развернуто отделение на 50 коек.