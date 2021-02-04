Путин раскрыл детали оценки эффективности губернаторов

Эффективность работы российских губернаторов будут оценивать по 20 показателям, среди которых доверие к власти, уровень бедности граждан в регионах и индекс роста зарплаты. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень включены уровень образования в регионе, уровень бедности, качество городской среды, темпы роста зарплат и доходов населения и другие.
Также будет оцениваться уровень доверия населения региона к власти. Результаты работы губернаторов в этой области будут определять с помощью анализа общественного мнения. Кроме этого, в оценке работы глав регионов будет участвовать показатель «цифровой зрелости» органов власти. Под этим понимается использование отечественных информационных технологий.
Путин поручил правительству РФ в течение двух месяцев утвердить методику расчета эффективности губернаторов, передает телеканал 360. Критерии будут действовать до 2030 года. Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что при оценке губернаторов должны учитываться показатели, связанные с наукой и образованием.
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