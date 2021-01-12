В России хотят ввести новый критерий оценки губернаторов

Эффективность работы губернаторов в России могут начать оценивать по показателям, связанным с наукой и образованием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При оценке работы губернаторов Совету Федераций следует учитывать показатели, связанные с наукой, образованием и модернизацией. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, в число ключевых показателей эффективности (KPI) глав регионов входит процент освоения бюджета и присутствие губернатора в СМИ. «Но среди них нет ни науки, ни образования, ни внедрения новых технологий. А ведь влияние губернатора на эти сферы в регионе может быть очень серьезным. Почему бы не внести эти показатели в список KPI?» — заявил Сергеев в интервью «Российской газете».

В феврале 2019 года администрация президента ввела для себя и регионов единые KPI по рейтингу президента, уровню поддержки губернатора и результатам провластных кандидатов на федеральных и региональных выборах. В октябре, как писало «URA.RU», был введен еще один показатель эффективности — соотношение между рейтингом губернатора и президента. Ожидается, что это позволит избежать ситуаций, при которых главы регионов приписывают себе заслуги президента или перекладывают ответственность на него.