Стрелков предсказал новые санкции против России из-за дела MH17

Запад будет вводить новые санкции против России на фоне расследования дела о крушении Boeing MH17, разбившегося под Донецком (Украина). Об этом в разговоре с URA.RU рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«В любом, случае санкционное давление Запада будет усиливаться, это совершенно ясно», — рассказал Стрелков. Он добавил, что военное давление Запада на Россию также усилится. «Давление может проявиться в атаке украинских сил на Донбассе или в обострении ситуации в Сирии», — рассказал Стрелков.
Политолог Владимир Брутер в беседе с URA.RU также допустил ужесточение санкций против России. «После завершения суда может быть введена новая санкционная программа [против РФ]», — поделился он. Брутер уверен, что новых ограничений стоит ждать только после окончания судебного процесса по делу MH17. Политолог считает, что Запад может потребовать выплат от России.
Ранее суд Гааги (Нидерланды) отклонил ходатайства об альтернативных версиях крушения Boeing MH17. Суд считает виновным в инциденте россиянина Олега Пулатова.
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