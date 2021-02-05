Стрелков предсказал новые санкции против России из-за дела MH17

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игорь Стрелков уверен, что давление на Россию будет усиливаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Запад будет вводить новые санкции против России на фоне расследования дела о крушении Boeing MH17, разбившегося под Донецком (Украина). Об этом в разговоре с URA.RU рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«В любом, случае санкционное давление Запада будет усиливаться, это совершенно ясно», — рассказал Стрелков. Он добавил, что военное давление Запада на Россию также усилится. «Давление может проявиться в атаке украинских сил на Донбассе или в обострении ситуации в Сирии», — рассказал Стрелков.

Политолог Владимир Брутер в беседе с URA.RU также допустил ужесточение санкций против России. «После завершения суда может быть введена новая санкционная программа [против РФ]», — поделился он. Брутер уверен, что новых ограничений стоит ждать только после окончания судебного процесса по делу MH17. Политолог считает, что Запад может потребовать выплат от России.

Ранее суд Гааги (Нидерланды) отклонил ходатайства об альтернативных версиях крушения Boeing MH17. Суд считает виновным в инциденте россиянина Олега Пулатова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...