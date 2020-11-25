Суд оставил единственную версию трагедии в деле MH17

Суд Гааги (Нидерланды) отклонил ходатайства об альтернативных версиях крушения Boeing MH17, разбившегося над Донецком (Украина). Соответствующее решение огласил председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.
«Данное ходатайство (об альтернативных версиях крушения Boeing MH17 — прим. ред.) должно быть отклонено», — приводит ТАСС слова Стейнхейса. Альтернативные версии были озвучены на суде в июне 2020 года. Суд считает виновным в инциденте россиянина Олега Пулатова.
Малазийский Boeing потерпел крушение на Украине в 2014 году. На борту в момент катастрофы находились 298 человек. В Нидерландах подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они уверены, что за произошедшую трагедию должна отвечать Россия. Москва считает, что ракета, которая сбила Boeing, была запущена с территории Украины. Россия покинула группу по расследованию деталей крушения самолета.
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