Текслер даст челябинским мэрам установки к главному событию года

Алексей Текслер проведет совещание с главами челябинских городов и районов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этой неделе губератор Алексей Текслер проведет большое совещание с главами городов и районов Челябинской области. Они получат последние вводные перед началом вакцинации от коронавируса в муниципалитетах, сообщили источники URA.RU в правительстве региона.

«На этой неделе и в последующие начинаются поставки в область по-настоящему крупных партий „Спутника V“. Если в Челябинске и Магнитогорске процесс вакцинации уже отработан, то относительно глубинки есть сомнения. К примеру, в Карабаше после всех разъяснений и совещаний отказались прививать пенсионеров, прочитав старую инструкцию к вакцине. Чтобы избежать повторения подобного и небрежного отношения к дефицитной вакцине мэры получат жесткие установки», — пояснил инсайдер.

Кроме того, по его словам, глава региона побывает в НИИ, занимающемся разработкой электронных систем и на джазовом фестивале Игоря Бутмана. «С музыкантом губернатор намерен также пообщаться лично», — добавил собеседник.

«В понедельник глава региона посетит АО „Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы“. Он осмотрит экспериментальную производственную площадку и встретится с руководителями вузов и учеными», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Там также добавили, что VI Международный фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана откроется 9 февраля концертом в областной филармонии, а 10 и 11 февраля музыканты выступят перед жителями Троицка и Сатки.