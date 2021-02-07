Бизнесмены придумали, как не пустить Юлию Навальную в Госдуму

Госдума и Совет Федерации будет рассматривать предложение не допускать до выборов физлиц-иноагентов и их близких родственников. С таким предложением выступило бизнес-сообщество, в соответствии с которым жена блогера Алексея Навального — Юлия не сможет принять участие в любых российских выборах.
«Прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство Р нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней», — говорится в обращении на имя спикеров Госдумы и Совфеда за подписью Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова, пишет РИА «Новости». Актуальность данного предложения обусловлена, по их мнению, высокой активностью прозападных общественных деятелей, финансируемых из-за рубежа, с целью осуществления насильственной смены власти.
Запретить участвовать в выборах Навальной предлагают, чтобы не повторить «белорусский сценарий», где после отказа ЦИК в регистрации Сергея Тихановского на выборах президента страны, кандидатуру подала его супруга Светлана.
В Совете Федерации РФ считают, что Запад может сделать Юлию «российской Тихановской», пишет «Национальная служба новостей». После чего сама Тихановская предложила Навальной вставать на место мужей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, однако, выступил с другим предложением к ним — вразумить своих мужей, сообщает агентство Nation News.
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