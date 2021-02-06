СМИ: Тихановская обратилась к Юлии Навальной. «Женам остается только встать на место мужей»

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Светлана Тихановская, тихановская светлана
Светлана Тихановская призвала Юлию Навальную держаться Фото: Sergei Grits, AP/TASS
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к жене блогера Алексея Навального Юлии. Об этом сообщают белорусские журналисты.

«Когда власти сажают наших мужей в тюрьму за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, женам, остается только встать на их место и поддерживать их», — цитирует Тихановскую telegram-канал Nexta. Она призвала Навальную «держаться, бороться и верить».

Муж Светланы Тихановской Сергей был задержан 29 мая прошлого года после своего заявления о выдвижении на выборах президента республики. В настоящее время он ожидает суда. Муж Юлии Навальной, в свою очередь, был задержан и осужден за неоднократные нарушения условий испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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