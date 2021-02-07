На месте пожара работают 46 спасателей и 14 единиц техники Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Белинского из-за проблем с электрощитами загорелась высотка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Свердловской области.

«В 07:08 (местное время) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Белинского, 83», — говорится на официальном сайте ведомства в регионе. Отмечается, что причиной пожара стало воспламенение электрощитов с первого по девятый этаж. По сообщениям очевидцев, дым идет с 18 по 20 этаж.

На месте пожара работают 46 спасателей и 14 единиц техники. Сотрудники МЧС проверяют помещения и проводят эвакуацию людей. Очевидцы сообщают, что заметили человека в окне тринадцатого этажа высотки. Улица Декабристов перекрыта на участке от Луначарского до Белинского.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU