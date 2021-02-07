Свердловский губернатор покинул регион

Евгений Куйвашев работает в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 и 9 февраля работает в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с графиком губернатора и подтвердили в департаменте информационной политика региона.

«В понедельник и вторник губернатор работает в Москве», — сообщил инсайдер. Ожидается, что Евгений Куйвашев примет участие в мероприятиях, посвященных Дню российской науки, а также в церемонии вручения Демидовских премий. «Губернатор Евгений Куйвашев 9 февраля примет участие в награждении выдающихся российских учёных — лауреатов Демидовской премии. Церемония, которая традиционно проходит в Свердловской области, в этом году действительно состоится в Москве, в здании президиума РАН. Это обусловлено высоким статусом мероприятия в Год науки и технологий, объявленный президентом страны», — сообщила пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина.

В среду глава региона планирует приять участие в совещании под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова «О текущем состоянии и перспективах развития промышленности в субъектах УрФО» в режиме ВКС.

В четверг глава региона примет участие заседании регионального правительства. Также в этот день запланировано совещание по вопросу строительства Центра инновационных медицинских технологий. В пятницу губернатор отправится в рабочую поездку в Верхнюю Пышму. Также в этот день у него запланирована встреча с уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой.