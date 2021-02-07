Олигарх из ХМАО задержан сотрудниками полиции

У бизнесмена Андрея Копайгора возникли проблемы с правоохранительными органами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Влиятельный бизнесмен из ХМАО Андрей Копайгора задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Копайгора был задержан сотрудниками полиции у себя в квартире, после чего доставлен в изолятор временного содержания. Там бизнесмен начал жаловаться на плохое самочувствие и был госпитализирован. Но окончательное решение о мере пресечения Копайгоры должен будет вынести сургутский городской суд», — сообщил инсайдер.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что на Копайгору возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ — «Мошенничество». «К Копайгоре есть вопросы и по банкротству „Югорской промышленной корпорации“, бенефициаром которой он считается, и по срыву обязательств по строительству жилых домов», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Телефон предпринимателя выключен.

Ранее URA.RU сообщало, что на Копайгору в 2019 году было возбуждено уголовное дело из-за появления обманутых дольщиков в сургутском жилом комплексе «Любимый». Несколько многоэтажек по-прежнему так и не достроены.