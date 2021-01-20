Власти ХМАО нашли способ защиты дольщиков от действий олигарха

Югорский бизнесмен Андрей Копайгора пытался остановить банкротство строительной компании «ДЭП» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО нашли решение для достройки проблемных домов в сургутском жилищном комплексе «Любимый». Там обязательства не смогла выполнить в срок строительная компания «ДЭП», принадлежащая влиятельному бизнесмену Андрею Копайгоре. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента строительства ХМАО Кирилл Мыскин, передает корреспондент URA.RU.

По словам Мыскина, из четырех домов жилого комплекса один уже достроен, и сейчас ключи от квартир уже передаются их владельцам. С остальными многоэтажками ситуация сложнее. «С третьим домом нам ситуация понятна. Там есть возможность его достроить с привлечением механизма частного инвестора. Что касается первого и второго домов, финансово-экономическая модель их восстановления тяжелая. Я имею в виду, по объему средств, которые требуется вложить. Поэтому в данном случае мы видим способ только через механизм привлечения публичной федеральной компании „Дом.РФ“», — заключил чиновник.

Руководитель фонда защиты прав участников долевого строительства ХМАО Михаил Павлов уточнил, что нынешнего застройщика — компанию «ДЭП» — в 20202 году уже пытались признать банкротом, но процедура не была завершена до конца: «В августе 2020 года решение арбитражного суда было отменено. Руководитель компании вступил в права и предлагал различные варианты достройки. Все эти варианты с привлечением инвесторов, в том числе из-за пределов ХМАО, разрабатывались, изучались. Но не было достигнуто каких-то реальных результатов. Поэтому [губернатор Югры] Наталья Владимировна [Комарова] была вынуждена обратиться в публичную компанию с тем, чтобы она выступила с заявлением о банкротстве „ДЭП“. Следующее судебное заседание назначено на 9 февраля». Сам Копайгора не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что дольщики жилищного комплекса «Любимый» неоднократно выходили на митинги из-за проблем с окончанием строительства домов. Многоэтажки планировалось достроить в 2019 году.