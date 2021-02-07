Увеличенную выплату получат лишь те, чей ребенок родился 1 февраля и позднее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области с 1 февраля увеличили размер единовременного пособия при рождении ребенка. Об этом URA.RU сообщили в реготделении Фонда социального страхования (ФСС). Но индексация коснется не всех, чьи дети родились в 2021 году.

«Единовременное пособие при рождении ребенка составит для жителей юга области 21 719,27 рублей (28 329,48 для Уватского района)», — рассказали в ведомстве. Однако выплата подлежит индексации в случае рождения ребенка 1 февраля 2021 года и позднее. Родителям детей, рожденных в январе, положено по 20 704,74 рублей.

В тюменском отделении ФСС агентству объяснили, что индексация происходит 1 февраля уже несколько лет — это традиционная практика. Кроме того, в регионе вырос размер минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — он составил 8145,28 рублей (против 7 764,80 рублей ранее).