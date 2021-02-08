08 февраля 2021

FinExpertiza: почти 2 миллиона россиян потеряли работу в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиск работы. Челябинск, поиск работы, вакансии, безработица
Последний раз такой всплеск безработицы в стране был во время кризиса в 2009 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В течение прошлого года количество трудящихся россиян уменьшилось на 1,65 млн человек. Об этом говорится в докладе аналитиков международной сети FinExpertiza (данные подтвердил Росстат).

«В конце 2019 — начале 2020 года число занятых в России насчитывало 72,425 млн человек. Однако из-за пандемии <…> к маю оно резко упало — до 70 млн», — пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование FinExpertiza. В декабре этот показатель составил 70,772 млн человек, таким образом, в течение прошлого года работы лишились 1,65 млн россиян.

В последний раз такое сокращение работников в стране было зафиксировано в 2009 году (1,59 млн). А по количеству занятых граждан Россия достигла 10-летнего минимума (69,6 млн человек в 2011 году).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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