В России изменили правила оформления пенсий за умерших

Россияне смогут подать заявление на получение пенсии умерших родственников в электронном виде. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в фонд», — цитирует документ «
Ранее депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал URA.RU три способа увеличить пенсии россиян. По его мнению, это отмена ряда налоговых льгот, увеличение взносов в ПФР для богатых и оптимизация непрофильных расходов. Он отметил, что работа Пенсионного фонда РФ непрозрачна, много денег уходит на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги пиарщиков. Их, по мнению Миронова, разумнее направить на увеличение пенсий.
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