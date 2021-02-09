09 февраля 2021

В России изменили правила оформления пенсий за умерших

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин подписал постановление о новых правилах выплаты пенсий за умерших Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне смогут подать заявление на получение пенсии умерших родственников в электронном виде. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в форме электронного документа, который передается в фонд», — цитирует документ «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что заявление нужно будет подписать простой электронной подписью. Нововведение будет действовать с 30 января 2022 года.

Ранее депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал URA.RU три способа увеличить пенсии россиян. По его мнению, это отмена ряда налоговых льгот, увеличение взносов в ПФР для богатых и оптимизация непрофильных расходов. Он отметил, что работа Пенсионного фонда РФ непрозрачна, много денег уходит на огромные зарплаты руководителей, роскошные здания и услуги пиарщиков. Их, по мнению Миронова, разумнее направить на увеличение пенсий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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