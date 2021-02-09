Мясников раскрыл, когда боль в горле может быть смертельно опасна

При заражении дыхательной системы гемофильной палочкой легко не заметить смертельно опасное воспаление надгортанника. Об этом в прямом эфире «России 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Она (гемофильная палочка) вызывает воспаление надгортанника. Надгортанник раздувается, становится отечным, и задыхается человек», — приводит слова Мясникова РИА «Новости». При этом воспаленный надгортанник находится позади языка. Из-за этого угрозу жизни можно даже не заметить.
Мясников отметил, что опасные симптомы — это боль в горле, сиплый голос и повышенное слюноотделение. Особенно часто такое случается у детей, подчеркнул он. От гемофильной палочки существует прививка, отметил медик. Однако, в отличие от других стран, Россия не сделала ее обязательной. Мясников надеется, что когда-нибудь ее включат в список необходимых.
При этом боль в горле может быть также симптомом коронавируса, напоминает RT. Ранее Мясников назвал симптомы, при появлении которых можно заподозрить у человека рак. Также он предупредил об опасности некоторых биологически активных добавок, сообщает телеканал 360.
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