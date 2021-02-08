Мясников назвал подозрительные симптомы рака

Пациенты могут жаловаться на потерю веса, желтуху и боли в животе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Самым подозрительным симптомом рака поджелудочной железы является снижение веса. Об этом заявил телеведущий, доктор Александр Мясников.

«Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, существует еще два классических симптома рака поджелудочной железы: боль в желудке и желтуха.

Также медики называют другие косвенные симптомы этого заболевания. К ним относятся возникновение тромбофлебитов (тромбоз с воспалением вен), воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что последствия пандемии коронавируса оказались катастрофическими для оказания помощи онкобольным. При этом специалисты организации считают, что до окончания пандемии пройдет около семи лет, пишет «Дни.ру».