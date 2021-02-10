Mastercard начнет принимать платежи в криптовалютах

Финансовая корпорация Mastercard начнет поддерживать платежи и переводы в нескольких криптовалютах с 2021 года. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана.
«В этом году Mastercard начнет поддерживать [операции] с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть», — цитирует ТАСС сообщение Дамодарана, опубликованное на сайте корпорации. Mastercard объявила, что уже готовится к нововведениям в системе.
Корпорации еще предстоит выбрать, какие криптовалюты поддерживать. Также компания заявляет о создании новых валют — CBDC (цифровая валюта центрального банка). Для этого Mastercard ведет работу с несколькими крупными банками в разных странах мира.
За последний год в России выросло число онлайн-платежей, напоминает RT. 11 января сообщалось, что курс популярнейшей криптовалюты, биткоина, резко обвалился. Однако всего через месяц его сумел поднять Илон Маск, пишет телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в