10 февраля 2021

Mastercard начнет принимать платежи в криптовалютах

© Служба новостей «URA.RU»
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Mastercard начнет поддерживать криптовалюты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Финансовая корпорация Mastercard начнет поддерживать платежи и переводы в нескольких криптовалютах с 2021 года. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана.

«В этом году Mastercard начнет поддерживать [операции] с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть», — цитирует ТАСС сообщение Дамодарана, опубликованное на сайте корпорации. Mastercard объявила, что уже готовится к нововведениям в системе.

Корпорации еще предстоит выбрать, какие криптовалюты поддерживать. Также компания заявляет о создании новых валют — CBDC (цифровая валюта центрального банка). Для этого Mastercard ведет работу с несколькими крупными банками в разных странах мира.

За последний год в России выросло число онлайн-платежей, напоминает RT. 11 января сообщалось, что курс популярнейшей криптовалюты, биткоина, резко обвалился. Однако всего через месяц его сумел поднять Илон Маск, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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