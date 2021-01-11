Курс биткоина резко обрушился

Цена на биткоин упала ниже уровня 32 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже криптовалюты.
«Цена [биткоина]: 32 951,61 долларов США», — сообщается на сервисе CoinMarketCap, на котором отслеживается курс криптовалюты. По состоянию на 18.22 по московскому времени биткоин упал почти на 18%. На одной из крупных бирж криптовалюты Binance биткоин опускается в цене ниже отметки 31 496 долларов.
В декабре 2020 года биткоин стоил более 20 000 долларов, что являлось историческим максимумом валюты. В начале января 2021 биткоин оценивался в 41 057 долларов, после чего стал дешеветь.
Ранее экономист, инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган предсказал падение биткоина. Он посоветовал не покупать дорожающий биткоин, поскольку цена на него нестабильна, передает агентство Nation News.
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