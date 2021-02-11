Строители прогнозируют резкий рост цен на жилье в Пермском крае

В Пермском крае год начался с роста цен на жилье Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Пермском крае может вырасти на 15 процентов. В числе причин — дефицит земельных участков под строительство и рост стоимости стройматериалов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель компании «Территория» Екатерина Пахомова.

«Цены на жилье и земельные участки в Пермском крае растут ежемесячно. У ряда застройщиков стоимость жилья в 2020 году увеличилась на 40-50 процентов. Стоимость квадратного метра в январе в Пермском крае выросла на 3 процента. Это очень приличная сумма» — пояснила Пахомова.

Она добавила, что в 2021 году стоимость квадратного метра жилья в Прикамье может вырасти на 15 процентов. Причина этого — дефицит готовых земельных участков под строительство, и рост стоимости стройматериалов.

«Повышение цены — это неизбежный фактор. Стоимость железной арматуры, к примеру, увеличилась на 40 процентов. Возник дефицит рабочих, а те, которые остались, стали повышать расценки за свою работу. Кроме того, растет квалификация покупателей — они стали более требовательны к качеству квартир, а качество всегда ведет к удорожанию» — сказал генеральный директор ООО «Ива-Девелопмент» Алексей Скрипкин.

Ранее экономисты в разговоре с URA.RU заявили, что при отмене программы льготной ипотеки под 6,5 процента вырастут цены на недвижимость. Программа действует в России с апреля 2020 года и должна завершиться в июле 2021-го.