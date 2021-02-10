10 февраля 2021

Застройщики заявили о росте цен на жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Солнечный. Екатеринбург, недвижимость, новостройка, микрорайон солнечный, жилой двор
Причиной роста цен на новостройки является подорожание стройматериалов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Об этом сообщил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

«Поступательный рост цен продолжится, до середины года он будет находиться в пределах 5—7%, если не произойдет каких-то новых событий, стимулирующих ажиотажный спрос», — рассказал «Известиям» Колочинский. По итогам января цены на новостройки уже увеличились на 3%. По его словам, причиной стал рост стоимости стройматериалов. Только за 2020-й они подорожали на 15—19%.

Стоимость первичной недвижимости к концу 2021 года может увеличиться на 15%, считает заместитель директора компании «Ардисстройкомплект», член экспертного совета СРО Уральского объединения строителей Дмитрий Лопаткин. По его словам, из-за дефицита рабочих увеличиваются сроки реализация жилья, а также дорожает обслуживание строительства, в том числе оплата электричества и тепла.

Ранее экономисты в разговоре с URA.RU заявили, что при отмене программы льготной ипотеки под 6,5 процента, которая действует в России с апреля 2020 года и должна завершиться в июле 2021-го, вырастут цены на недвижимость. Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников считает, что цены на жилье растут из-за сокращения спроса на новостройки. 70% льготных ипотечников живут во вторичном жилфонде. Так что компании, строящие новые дома, сокращают ввод жилья и повышают цены.

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© Служба новостей «URA.RU»
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