Организаторы марша Немцова в Москве планируют согласовать мероприятие численностью до 50 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году шествие в память о политике Борисе Немцове в Москве планируется массовым, несмотря на пандемию. Организаторы собираются подать заявку на мероприятие с количеством участников до 50 тысяч, заявил журналистам член политсовета движения «Солидарность» Александр Рыклин.

«Маршрут выбран тот же — от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, количество участников прежнее — до 50 тыс. человек. В оргкомитете — те же активисты», — цитирует Рыклина «Коммерсант». При этом организаторы понимают, что в условиях пандемии коронавируса массовые мероприятия властями не приветствуются. «50 тыс. участников в сегодняшних условиях выглядят, конечно, пугающе, но мы надеемся, что акцию согласуют», — рассказал изданию заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. По его словам, организаторы шествия намерены оценить реакцию властей на несогласованные митинги коммунистов, которые КПРФ запланировала на 23 февраля.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре столицы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. Убийцей оказался Заур Дадаев. Его осудили в 2017 году. Каждый год партия «Яблоко» и ее сторонники проводят по всей России мероприятия в память о Немцове.