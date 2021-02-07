ЛДПР и КПРФ хотят вывести людей на митинги в конце февраля

Партии ЛДПР и КПР не хотят отказываться от традиционных митингов 23 февраля, невзирая на коронавирусные ограничения. Представители политических движений заявили, что «для них могут быть сделаны исключения».
«Мы традиционно каждый год проводим акцию 23 февраля. Сейчас помимо вопросов, связанных с развитием Российской армии и поздравлениями, будут жесткие социально-экономические требования. Мы выступим против политических репрессий в отношении наших товарищей», — рассказал «
В ЛДПР планируют 23 числа провести митинг в поддержку «армии, мужчин и русских». В заявке, которую подадут либерал-демократы в мэрию, планируется указать местом проведения митинга Пушкинскую площадь в Москве. В ЛДПР также рассказали, что хотят провести митинги и в других регионах. «В этом году они тоже пройдут по мере возможности», — заявили в ЛДПР.
На 27 число в Москве также намечен марш памяти Бориса Немцова, однако оргкомитет этот вопрос пока официально не обсуждал, однако опрошенные газетой участники считают, что разрешения не получат из-за коронавирусных ограничений. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что по отношению к митингам 23 февраля власти проявят «дружественный нейтралитет».
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