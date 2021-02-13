Евгений Сатановский рассказал о планах Турции построить империю Фото: Нина Калинина © URA.RU

На сегодняшний день у Турции нет планов по захвату территорий других стран. Об этом URA.RU рассказал политолог, заместитель главы Бюро международных отношений турецкой партии «Ватан» Сюлюк Хусейн Эрман, комментируя показанную на ТВ карту расширения территории страны за счет других государств.

«Речь шла не о том, что Турция хочет расширить свои территории. Там было показано, на какие страны будет распространяться влияние Турции к 2050 году, согласно исследованию американской компании Stratfor, которую называют „теневым ЦРУ“», — сказал Эрман. Он заверил, что в турецких СМИ это не было обозначено, как план по расширению границ. Сейчас никаких территориальных приобретений Турцией не предвидится, подчеркнул эксперт.

Политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал URA.RU, что Турция не скрывала своих планов на расширение страны. «Это совершенно нормальная позиция Турции. Люди открыто и честно заявляют о том, каковы у них планы и какую империю они будут строить», — отметил востоковед. По его словам, чтобы расширить свои территории не обязательно их захватывать, можно ее купить или дождаться, когда страна «развалится».

Ранее российские СМИ сообщили, что в эфире турецкого телеканала TRT1 показали карту страны, где обозначены планы по расширению территории за счет России и других государств. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что прогноз Анкары похож на часть научно-фантастической книги, передает агентство Nation News.