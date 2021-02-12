Турецкий канал показал территорию страны через 30 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Турция намерена увеличить свои территории к 2050 году за счет других стран и России в частности. В эфире турецкого телеканала TRT1 показали карту, как по их мнению, будет выглядит страна в будущем.

В списке территорий, которые показали в эфире оказались, Крым, Ставропольский, Краснодарский край, республики Адыгея, Дагестан, Чечня, Чувашия, а также Ростовская, Волгоградская и Астраханская, Саратовская и Самарская области. Более того в Турции претендуют на Донецкую и Луганскую области. На TRT1 уверены, что через 30 лет в состав Турции войдут Армения, Греция, Кипр, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан Египет, Ливия, Аравийский полуостров и большая часть Средней Азии.

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