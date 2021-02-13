13 февраля 2021

Илон Маск пригласил Путина на разговор. «Было бы большой честью»

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Маск заявил о намерении поговорить с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основатель компании Space X и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в приложении Clubhouse. Пост с приглашением он опубликовал в соцсети Twitter.

В сообщении Маск отметил англоязычный аккаунт президента РФ. При этом он не уточнил темы, которые хочет обсудить. «Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил американский бизнесмен спустя час после первого поста.

Маск заявил о намерении поговорить с Владимиром Путиным
скриншот Twitter Илона Маска

Приложение Clubhouse появилось в марте прошлого года. Оно разработано экс-сотрудниками Google Полом Дэвидсоном и Роханом Сетом, передает «Федеральное агентство новостей». В последнее время приложение резко обрело популярность. Clubhouse — это закрытая соцсетью, с помощью которой можно общаться исключительно путем голосовых сообщений в режиме реального времени. Российская аудитория новой социальной сети пока не превышает 10 000 пользователей. При этом в мире приложение используют около 400 000 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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