Основатель компании Space X и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор в приложении Clubhouse. Пост с приглашением он опубликовал в соцсети Twitter.
В сообщении Маск отметил англоязычный аккаунт президента РФ. При этом он не уточнил темы, которые хочет обсудить. «Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил американский бизнесмен спустя час после первого поста.
Маск заявил о намерении поговорить с Владимиром Путиным
скриншот Twitter Илона Маска
Приложение Clubhouse появилось в марте прошлого года. Оно разработано экс-сотрудниками Google Полом Дэвидсоном и Роханом Сетом, передает «Федеральное агентство новостей». В последнее время приложение резко обрело популярность. Clubhouse — это закрытая соцсетью, с помощью которой можно общаться исключительно путем голосовых сообщений в режиме реального времени. Российская аудитория новой социальной сети пока не превышает 10 000 пользователей. При этом в мире приложение используют около 400 000 человек.