15 февраля 2021

Российский миллиардер установил абсолютный рекорд по богатству

© Служба новостей «URA.RU»
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Потанин Владимир, потанин владимир
Состояние Владимира Потанина достигло рекордных 30 $ млрд Фото: официальный сайт Президента РФ

Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло 30 $ млрд, это абсолютный рекорд для российского списка Forbes. Данные привел Forbes Real Time.

«Причина [роста состояния Потанина] — в росте котировок акций металлургического гиганта. По состоянию на 19:15 мск 15 февраля они торговались на уровне 26 290 рублей за штуку», — пишет Forbes. На втором месте в топе издания находится совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с 28,4 $ млрд, а на третьем — совладелец НЛМК Владимир Лисин с 26 $ млрд, продолжает издание.

Ранее предприятие Потанина установило еще один рекорд. Суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля», назначив ей 146 миллиардов рублей штрафа. Это был самый крупный штраф в российской истории.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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