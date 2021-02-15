Российский миллиардер установил абсолютный рекорд по богатству

Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло 30 $ млрд, это абсолютный рекорд для российского списка Forbes. Данные привел Forbes Real Time.
«Причина [роста состояния Потанина] — в росте котировок акций металлургического гиганта. По состоянию на 19:15 мск 15 февраля они торговались на уровне 26 290 рублей за штуку», — пишет Forbes. На втором месте в топе издания находится совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с 28,4 $ млрд, а на третьем — совладелец НЛМК Владимир Лисин с 26 $ млрд, продолжает издание.
Ранее предприятие Потанина установило еще один рекорд. Суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля», назначив ей 146 миллиардов рублей штрафа. Это был самый крупный штраф в российской истории.
Подписывайтесь на URA.RU в