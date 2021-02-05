Суд взыскал с «Норникеля» рекордный штраф из-за аварии на ТЭЦ

С «Норникеля» взыщут 146 миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля», назначив ей 146 миллиардов рублей штрафа. Ведомство требовало взыскать с компании 148 миллиардов рублей. Это самый крупный штраф в российской истории.

«Взыскать 146,177 млрд рублей», — цитирует ТАСС судью Арбитражного суда Красноярского края Наталью Варыгину. По ее решению, в доход государства будет перечислено порядка 145,5 миллиардов рублей.

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на дорогу вылилось 20 тысяч тонн нефти. Часть из них успела попасть в реки Амбарная и Далдыкан. Уровень загрязнения рек превысил нормы в десятки тысяч раз. Вода загрязнена на 20 км, толщина слоя нефтепродуктов — до 20 см.

На устранение ущерба у «Норникеля» ушло более пяти млрд рублей, пишет RT. Из-за этого инцидента состояние совладельца предприятия Владимира Потанина за один день сократилось на 1,6 млрд долларов, передает агентство Nation News.