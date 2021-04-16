Чиновников заподозрили в распространении бешенства в селе ЯНАО

Отсутствие контейнеров могло стать причиной распространения бешенства в райцентре ЯНАО Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

К распространению бешенства в селе Аксарка (Приуральский район ЯНАО) могла привести нехватка мусорных контейнеров. Такую версию URA.RU озвучил эколог Анатолий Криста. Баки должна была установить местная власть.

«Разносчиками бешенства являются дикие животные, особенно лисы. Конечно же, они приходят в населенные пункты, привлеченные неубранным бытовым мусором. От них и заражаются собаки», — рассказал Криста.

По словам гендиректора регоператора «Инновационные технологии» Александра Прибылева, в Аксарке в начале 2021 года исчезли более 30 контейнерных площадок и 70 контейнеров. Это произошло из-за смены возчика отходов: прежний подрядчик (ООО «Приуральское АТП») забрал свое оборудование. Из-за нехватки контейнеров, баки периодически переполнялись, хотя вывоз ТКО осуществлялся по графику.

«Чиновники еще в феврале заверили о скорейшей закупке и установке контейнеров. Так как этого не произошло, мы вынуждены были в марте этого года перейти на ежедневный вывоз мусора зимой, чего ранее не требовалось», — рассказал Прибылев.

В Приуральском районе звери приходят на контейнерные площадки Фото: читатель URA.RU

За контейнерные площадки отвечают муниципальные власти либо управляющие компании, отметил эколог Андрей Волегов. «При любых изменениях должны быть уведомлены и региональные профильные структуры, и обязательно регоператор. Если есть подозрение, что распространение бешенства связано с этой ситуацией, должны пройти проверки надзорных органов, Роспотребнадзора», — подчеркнул эксперт.

В приемной главы Аксарки Сергея Баранова на звонки не ответили. Глава Приуральского района Иван Сакал отметил, что муниципалитет находится в природном очаге бешенства: «Искать связь между мусором и бешенством, я считаю, неправильно». Он уточнил, что контейнеры в Аксарке были установлены еще в январе, но точек сбора стало меньше за счет оптимизации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Аксарке был введен двухмесячный карантин по бешенству после того, как больная собака покусала местных жителей.