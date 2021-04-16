В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Байденом

Кремль оценил возможность деэскалации отношений с США и вероятность встречи главы Америки Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не конференц-колле.
«Что касается выступления Байдена, то предложение о встрече пересекается с тем, что ранее озвучивал президент Путин. Разумеется, потребуется время, чтобы проанализировать предложение. Ответ будет дан в той форме и тогда, когда соответствующее решение примет президент России», — заявил Песков.
Путин, как и Байден, ранее говорил о деэскалации отношений с США. Оба государства оказались готовы взаимодействовать настолько же, насколько к этому будет готова другая сторона. Однако точки зрения на взаимовыгодное сотрудничество у США и России не совпали. Также при разговоре деэскалации неприемлемы санкции со стороны Америки, уточнил Песков.
Ранее Байден ввел новые санкции против России, напоминает RT. 16 апреля американский президент не смог правильно произнести фамилию Путина.
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