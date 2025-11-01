Правительство РФ отложило ввод новых правил расчета утильсбора для автомобилей
01 ноября 2025 в 18:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Кабинет министров Российской Федерации принял решение о переносе сроков введения обновленных норм исчисления утилизационного сбора для легковых транспортных средств. Новые правила вступят в силу с 1 декабря текущего года.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал