Полуголый мужчина разгромил магазин в Подмосковье, а затем скончался

01 ноября 2025 в 18:05
К моменту приезда скорой мужчина уже получил критические повреждения

Фото: Илья Московец © URA.RU

В подмосковной Кашире полуголый мужчина устроил погром в магазине, а затем скончался. Инцидент произошел 31 октября на улице Победы.

«Полуголый мужчина, <...> ворвался в „Магнит“ на улице Победы и начал громить товары», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Предварительно, он находился под воздействием наркотических веществ.

Видеозаписи с камер наблюдения зафиксировали, как бунтарь разбивал бутылки с алкоголем прямо за кассовой зоной. К моменту приезда скорой мужчина уже получил критические повреждения. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь мужчины не удалось. URA.RU отправило запрос в ГСУ СК по Московской области.

