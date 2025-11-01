Полуголый мужчина разгромил магазин в Подмосковье, а затем скончался
К моменту приезда скорой мужчина уже получил критические повреждения
Фото: Илья Московец © URA.RU
В подмосковной Кашире полуголый мужчина устроил погром в магазине, а затем скончался. Инцидент произошел 31 октября на улице Победы.
«Полуголый мужчина, <...> ворвался в „Магнит“ на улице Победы и начал громить товары», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Предварительно, он находился под воздействием наркотических веществ.
Видеозаписи с камер наблюдения зафиксировали, как бунтарь разбивал бутылки с алкоголем прямо за кассовой зоной. К моменту приезда скорой мужчина уже получил критические повреждения. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь мужчины не удалось. URA.RU отправило запрос в ГСУ СК по Московской области.
