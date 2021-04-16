16 апреля 2021

В Кремле раскрыли детали новых переговоров Путина и Лукашенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Президент Путин в Москве примет Александра Лукашенко Фото:

Президент России Владимир Путин 22 апреля проведет встречу с главой Беларуси Александром Лукашенко. Информацию о готовящемся визите Лукашенко в Москву журналистам во время конференц-колла подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

«Встреча действительно запланирована на 22 число. Она готовится во второй половине дня. Мы планируем, что президент Беларусси Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом», — сказал Песков. Он добавил, что главы государств обсудят развитие двусторонних отношений и сотрудничество стран «в огромном количестве областей».

16 апреля Александр Лукашенко, принимая в в Минске премьера РФ Михаила Мишустина, сообщил о готовящемся разговоре с Путиным. Президент Беларуси отметил, что «это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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