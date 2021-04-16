В Кремле раскрыли детали новых переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин 22 апреля проведет встречу с главой Беларуси Александром Лукашенко. Информацию о готовящемся визите Лукашенко в Москву журналистам во время конференц-колла подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
«Встреча действительно запланирована на 22 число. Она готовится во второй половине дня. Мы планируем, что президент Беларусси Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом», — сказал Песков. Он добавил, что главы государств обсудят развитие двусторонних отношений и сотрудничество стран «в огромном количестве областей».
16 апреля Александр Лукашенко, принимая в в Минске премьера РФ Михаила Мишустина, сообщил о готовящемся разговоре с Путиным. Президент Беларуси отметил, что «это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем».
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