Депутат Госдумы придумал, как защитить россиян-должников

В России необходимо ввести уголовную ответственность для коллекторов, которые уже получали административные штрафы за нарушение законодательства о взыскании просроченной задолженности с должников. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Если коллектор после взыскания административного наказания снова нарушит законодательство о возврате просроченной задолженности, то он должен автоматически попадать под уголовную статью», — приводит слова Миронова его пресс-служба. Он выразил мнение, что подобная практика позволит искоренить «кредитное насилие» в России.
По словам депутата, в рамках уголовного дела коллектор должен получить штраф от пятисот тысяч рублей до двух миллиона рублей. «Особо наглых коллекторов нужно сажать в тюрьму на срок до четырех лет», — добавил Миронов.
Ранее Сергей Миронов заявил, что в России необходимо полностью запретить работу коллекторских агентств. По его мнению, они угрожают национальной безопасности РФ. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в ответ на это сказал, что без коллекторов банкам пришлось бы обращаться за аналогичными услугами к менее профессиональным людям, что отразилось бы на доступности кредитов для населения, пишет «Национальная служба новостей».
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