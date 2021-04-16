16 апреля 2021

Депутат Госдумы придумал, как защитить россиян-должников

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Уголовная ответственность для коллекторов может искоренить «кредитное насилие» в России Фото:

В России необходимо ввести уголовную ответственность для коллекторов, которые уже получали административные штрафы за нарушение законодательства о взыскании просроченной задолженности с должников. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Если коллектор после взыскания административного наказания снова нарушит законодательство о возврате просроченной задолженности, то он должен автоматически попадать под уголовную статью», — приводит слова Миронова его пресс-служба. Он выразил мнение, что подобная практика позволит искоренить «кредитное насилие» в России.

По словам депутата, в рамках уголовного дела коллектор должен получить штраф от пятисот тысяч рублей до двух миллиона рублей. «Особо наглых коллекторов нужно сажать в тюрьму на срок до четырех лет», — добавил Миронов.

Ранее Сергей Миронов заявил, что в России необходимо полностью запретить работу коллекторских агентств. По его мнению, они угрожают национальной безопасности РФ. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в ответ на это сказал, что без коллекторов банкам пришлось бы обращаться за аналогичными услугами к менее профессиональным людям, что отразилось бы на доступности кредитов для населения, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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