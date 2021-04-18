В СК предложили прописывать сирот в мэрии

До предоставления жилья сиротам их предлагается регистрировать в здании администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет РФ предложил предоставлять регистрацию детям-сиротам в администрациях муниципальных образований, пока им не выделят жилье. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«При участии СК разработан проект изменений в федеральный закон, устанавливающий правовые основания для регистрации по месту жительства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до предоставления им жилых помещений», — приводит слова Петренко ТАСС. По ее словам, в качестве места регистрации сирот будет указываться адрес администрации муниципальных образований, где они фактически проживают.

Из-за того, что сиротам негде зарегистрироваться, у них возникают сложности с получением пособия, отмечают в СК. Там также добавили, что некоторые сироты не знают о своих правах и положенных им льготах. В связи с этим председатель СК Александр Бастрыкин поручил территориальным следственным органам проводить с сиротами разъяснительную работу для повышениях уровня их правовой грамотности.

Сотрудники СК ведут планомерную работу по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они проверяют предоставляемые квартиры на пригодность к проживанию и при необходимости оказывают правовую помощь, пишет « Царьград».