18 апреля 2021

СМИ: контроль за дорожными знаками вернут МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Провал дорожного покрытия на перекрестке ул. Гоголя-Пролетарская. Курган, дорожные работы, дорожные знаки, проезд закрыт, ремонт дороги, ограждение
Знаки можно будет не согласовывать в случае ремонтных работ или массовых мероприятий Фото:

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который обяжет все власти согласовывать с МВД установку дорожных знаков. Эти полномочия отняли у полиции в 2013 году.

«Согласно законопроекту, власти всех уровней должны будут согласовывать с полицией схемы расстановки знаков, дорожных камер, разметку, расположение светофоров и так далее», — сообщает «Коммерсант». Это необходимо, чтобы не создавать угрозу здоровью и жизни граждан. Ранее идею уже поддерживал Минтранс.

Выделены всего два случая, когда власти не обязаны согласовывать расположение знаков с полицией. Во-первых, в случае аварийно-восстановительных работ, которые длятся не более двух суток. Во-вторых, при проведении массовых мероприятий на дорогах с условием, что они длятся не более суток.

Автоинструктор Дмитрий Болысов предлагает для безопасности на дорогах увеличить число инспекторов, пишет агентство Nation News. Также в России тестируется новый способ ограничения скорости, напоминает RT. Ранее в ГИБДД рассказали об изменениях в системе покупки автомобилей, которые вступят в силу с 1 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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