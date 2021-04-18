СМИ: контроль за дорожными знаками вернут МВД

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который обяжет все власти согласовывать с МВД установку дорожных знаков. Эти полномочия отняли у полиции в 2013 году.
«Согласно законопроекту, власти всех уровней должны будут согласовывать с полицией схемы расстановки знаков, дорожных камер, разметку, расположение светофоров и так далее», — сообщает «
Выделены всего два случая, когда власти не обязаны согласовывать расположение знаков с полицией. Во-первых, в случае аварийно-восстановительных работ, которые длятся не более двух суток. Во-вторых, при проведении массовых мероприятий на дорогах с условием, что они длятся не более суток.
Автоинструктор Дмитрий Болысов предлагает для безопасности на дорогах увеличить число инспекторов, пишет агентство Nation News. Также в России тестируется новый способ ограничения скорости, напоминает RT. Ранее в ГИБДД рассказали об изменениях в системе покупки автомобилей, которые вступят в силу с 1 мая.
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