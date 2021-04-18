СМИ: что изменится для автовладельцев в России с 1 мая

1 мая вступают в силу изменения для автовладельцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Заключать и расторгать договоры купли-продажи автомобилей с пробегом можно будет на сайте «Госуслуг». Это сделает сделки более безопасными для покупателей, считает автоэксперт. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 мая.

«Пользователи госуслуг смогут совершать сделки в режиме онлайн, подписывая документы электронной пописью, и отправлять на регистрацию в ГИБДД», — пишет агентство «Прайм». Новое правило не затронет юрлиц и официальных дилеров.

Для совершения сделки продавцу необходимо будет подать заявление на портале «Госуслуг» и собрать полный пакет документов на автомобиль. Список документов включает в себя паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, а также полис ОСАГО на имя прежнего собственника.

По мнению автомобильного эксперта и юриста Катерины Соловьевой, такая сделка будет более безопасной для покупателя. Она уточнила, что сервис будет проверять машину по базам ГИБДД, налоговой службы, судебных приставов. Кроме того, у покупателя будет возможность изучить историю автомобиля. Однако эксперт советует при заключении сделок онлайн все же проверять транспортное средство лично, так как остаются риски утечки персональных данных и подделки электронной подписи.

Ранее стало известно, что в России с 1 июня вступают в силу новые поправки к правилам дорожного движения. Штрафовать будут водителей, которые ездят на зимней или летней резине в неположенное для этого время. Кроме того, у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде или устроивших ДТП, предлагают конфисковывать автомобиль в пользу государства. Проект поправок уже внесли в Государственную думу.