18 апреля 2021
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В Кургане опрокинулся автомобиль. Погибли трое

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ДТП произошло на трассе Курган—Куртамыш Фото:

В Кургане на трассе перевернулся автомобиль. В опрокинувшейся машине погибли три человека. Об этом URA.RU 19 апреля сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану.

ДТП произошло 18 апреля на 12-м км трассы Курган—Куртамыш. «Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, при движении по автодороге <…> со стороны города Кургана допустил его опрокидывание», — рассказали в ведомстве.

Два пассажира машины скончались на месте происшествия, водитель умер в Курганской больнице скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка получила телесные повреждения. Она отказалась от госпитализации.

В марте в Курганской области столкнулись Chevrolet Cobalt и грузовая «Газель». Водитель легкового автомобиля погиб на месте, а двигатель его машины вылетел на обочину.

Пассажиры машины ехали из Кургана
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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