В Кургане на трассе перевернулся автомобиль. В опрокинувшейся машине погибли три человека. Об этом URA.RU 19 апреля сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану.
ДТП произошло 18 апреля на 12-м км трассы Курган—Куртамыш. «Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, при движении по автодороге <…> со стороны города Кургана допустил его опрокидывание», — рассказали в ведомстве.
Два пассажира машины скончались на месте происшествия, водитель умер в Курганской больнице скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка получила телесные повреждения. Она отказалась от госпитализации.
В марте в Курганской области столкнулись Chevrolet Cobalt и грузовая «Газель». Водитель легкового автомобиля погиб на месте, а двигатель его машины вылетел на обочину.
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