Рыбакам из ХМАО грозит тюрьма за вылов одиннадцати рыб

Двум рыбакам из Нижневартовска грозит тюремный срок за вылов сибирского осетра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Двум жителям Нижневартовска (ХМАО) грозит тюремный срок до 8 лет и штраф в размере 2 млн рублей за незаконную ловлю исчезающего вида рыбы. По версии следствия, они выловили 11 рыб, две из которых занесены в Красную книгу РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемые в протоке реки Обь выловили 8 особей рыбы (стерлядь, язь), а также 2 особи краснокнижного сибирского осетра. Обвиняемые осуществляли вылов рыбы с применением моторной лодки и сети без выданного в надлежащем порядке разрешения», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Лишение свободы на срок до 8 лет и штраф до 2 миллионов рублей, это максимальное наказание за незаконную добычу биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. На прицеп к легковому автомобилю одного из мужчин уже был наложен арест. А государственный обвинитель настаивает на конфискации моторной лодки и рыболовной сети.

Ранее URA.RU писало, что суд оштрафовал на 700 тыс. рублей рыбака из ХМАО за вылов двенадцати рыб. Он добыл четырех сибирских осетров и восьмерых особей стерляди.