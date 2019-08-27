Суд оштрафовал рыбака из ХМАО на 700 тысяч за вылов двенадцати рыб

Суд в ХМАО оштрафовал рыбака из Нижневартовска на 700 тыс. рублей за вылов четырех сибирских осетров и восьмерых особей стерляди.
«Сибирский осетр относится к видам, занесенным в Красную Книгу РФ, его вылов полностью запрещен. Вылов же стерляди ограничен сроками нереста, который сейчас и идет», — рассказали «URA.RU» в прокуратуре ХМАО.
Мужчина признан виновным в преступлениях, предусмотренных двумя статьями Уголовного Кодекса: «незаконная добыча водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» и «незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная в местах нереста». Суд решил, что рыбным запасам страны причинен ущерб в размере 700 тыс. рублей, из них 200 тыс. рыбак оплатил сразу. «В целях взыскания ущерба в размере 500 тыс. рублей прокурором Нижневартовского района заявлен гражданский иск, который рассмотрен и удовлетворен. Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ», — добавили в надзорном ведомстве.
Ранее «URA.RU» писало, что рыбнадзор, при участии бойцов Росгвардии, устраивает рейды по рекам Югры и буквально «терроризирует рыбаков». По словам рыбаков, доходит до избиений. А коренное население Югры недовольно новыми ограничениями, по которым запрещено ловить рыбу сетями.