Ивлеева начнет выпускать продукты под собственным брендом

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева выпустит собственные чипсы, энергетический напиток и шоколад. Брендами знаменитости займется ООО «Коленки пчелы», которое было зарегистрировано в 2021 году.
«Все знают меня как чипсоеда — это мой любимый снек. Выпускать собственные чипсы — органичное для меня решение», — рассказала Ивлеева «Ведомостям». По данным издания, чипсы буду выходить под товарным знаком «Изи пиззи», а энергетик — под маркой «Чича-бум».
Сооснователь компании Алексей Клочков рассказал, что на запуск всех брендов уйдет от 30 до 60 миллионов рублей. Владельцы «Коленок пчелы» уверены, что в скором времени продукты Ивлеевой займут свое место на рынке и будут оцениваться в миллиарды рублей.
Ранее стало известно, что Ивлеева потратила на вечеринку в честь своего тридцатилетия 16 миллионов рублей. Эту сумму девушка назвала сама в подкасте блогера Эльдара Джарахова. При этом, по информации СМИ, подарки звезд для Ивлеевой стоят миллионы рублей. Сама телеведущая в честь своего 30-летия снялась для обложки мужского журнала Playboy.
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